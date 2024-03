Parceria entre município e UniFatecie oportuniza acompanhamento psicológico para servidores da infraestrutura

Saúde mental importa. Antes encarado como tabu, o tema ganhou cada vez mais importância, especialmente após a pandemia, e vem sendo trabalho de diversas maneiras pelo município de Paranavaí. Através de uma parceria com a UniFatecie, os servidores da Secretaria de Infraestrutura estão recebendo acompanhamento psicológico desde 2023.

O projeto de extensão do curso de psicologia da UniFatecie faz parte de um estágio supervisionado onde os alunos do 5º ano fazem os atendimentos sob a supervisão de um professor. Todos os servidores da Secretaria de Infraestrutura tiveram a oportunidade de participar de forma livre e espontânea.

Durante o último ano, foram feitos atendimentos com as equipes para entender a realidade de cada um e coletar informações. A partir disso, foram identificados casos que necessitam de atenção especial e acolhimento de forma individual. “Ter uma vida saudável vai muito além de estar bem fisicamente. A saúde mental do trabalhador é tão importante quanto a saúde física”, ressalta a coordenadora de estágios do curso de psicologia, Camila Petyk.

Os servidores que foram identificados com necessidade de acompanhamento individual passarão por novas sessões. “Notamos que alguns servidores estavam passando por dificuldades e decidimos procurar ajuda. Não basta estar presente no trabalho, a pessoa tem que estar bem para desempenhar sua função. Queremos que cada um esteja na sua melhor versão”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marrique.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí