Parceria vai avalizar até R$ 300 mil em crédito para pequenos negócios de Paranavaí

O Fundo de Aval, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Paranavaí e a Sociedade Garantidora de Crédito (SGC) Noroeste Garantias, vai ampliar as oportunidades de acesso a crédito para micro e pequenas empresas locais. A iniciativa foi planejada no âmbito do ‘Paranavaí 5.0’, programa de retomada e aceleração da economia, realizado pela Prefeitura e Sebrae/PR.

“O Fundo de Aval era uma das ações previstas no Paranavaí 5.0. O compromisso da Prefeitura e Câmara, que aprovou a medida de apoio aos pequenos negócios, destaca a importância do crédito nessa fase de recuperação das economias, uma das pautas mais importantes atualmente”, comenta a consultora do Sebrae/PR, Narliane de Melo Martins.

A Prefeitura aportou R$ 30 mil no Fundo de Aval, valor que possibilita à garantidora conceder cartas de garantia para até R$ 300 mil em empréstimos. Funciona assim: para donos de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI) que não contam com recursos para dar em garantia a financiamentos, a Noroeste Garantias emite uma carta de aval, viabilizando o negócio na instituição financeira.

“Estamos otimistas com a parceria com Sebrae/PR e agora com a Noroeste Garantias. Essa nova ferramenta, disponível para micro e pequenas empresas e principalmente para microempreendedores individuais é uma soma dos esforços, cuja expectativa é fomentar a nossa economia”, comenta o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi.

As SGCs no Brasil seguem modelos bem-sucedidos europeus, que avalizam as operações financeiras e, em caso de inadimplência, honram parte da dívida junto às instituições financeiras. Por esse motivo, as SGCs conseguem oportunizar taxas mais atrativas em relação à média de mercado.

No caso da Noroeste Garantias, as taxas partem de 0,5% mais CDI para as linhas de capital de giro, investimento e energia fotovoltaica. As cartas de garantias são emitidas junto às instituições financeiras Sicoob, Sicredi, Cresol, Unicred, Fomento Paraná e Banco de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil (BRDE).

“As prefeituras têm compreendido a importância de políticas públicas de acesso a crédito. Nós levamos para Paranavaí uma nova metodologia para o acesso a crédito. É uma satisfação iniciar esse trabalho na cidade, com aspirações para que no ano de 2022 novos aportes aconteçam, por conta também do interesse da classe empresarial em buscar essa linha de crédito com taxa de juros menores”, observa diretor executivo da Noroeste Garantias, Jean Flávio Zanchetti.

Os interessados em obter atendimento devem agendar uma visita do agente de crédito e apresentar a documentação para análise de crédito ou ir até a Casa do Empreendedor, onde fica a Noroeste Garantias, recém-inaugurada na cidade. O telefone é o (44) 3423-4516 e o endereço é a Rua Paraíba, 1710 – Centro. Caso a proposta seja aprovada, o empresário recebe uma carta de garantia, podendo escolher a instituição financeira cooperativa conveniada.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae