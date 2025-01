Pare Fácil estuda ampliação do tempo de estacionamento no Centro de Paranavaí

A empresa Pare Fácil, responsável pela gestão do estacionamento rotativo em Paranavaí, está realizando um estudo em parceria com a Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito para avaliar a possibilidade de ampliar o tempo permitido para estacionamento de veículos no Centro da cidade. A iniciativa atende a um pedido de comerciantes locais, que argumentam que os clientes precisam de mais tempo para realizar suas compras.

No entanto, há opiniões contrárias à mudança. Alguns temem que a ampliação do tempo de permanência reduza a disponibilidade de vagas, dificultando o acesso de novos clientes ao comércio. Essa preocupação foi destacada pelo gerente da Pare Fácil, Dr. Marcelo Damião do Nascimento.

O estudo em andamento analisa modelos adotados em três cidades paranaenses de grande porte: Curitiba, Londrina e Maringá. Na última quarta-feira (29/1), o gerente da Pare Fácil esteve na Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá para entender como a cidade conseguiu ampliar o tempo para 30 minutos sem comprometer a rotatividade das vagas.

Nas próximas semanas, a equipe responsável visitará Curitiba e Londrina. A expectativa é de que o estudo seja concluído até março.

"Há uma preocupação da administração municipal sobre esse tema. Estamos analisando modelos bem-sucedidos para aprimorar ainda mais o serviço prestado", afirmou o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti.

