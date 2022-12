Parlamentar solicita benfeitorias em escolas municipais de Paranavaí

Visando melhorar a estrutura escolar e proporcionar um ambiente seguro aos alunos de Paranavaí, o vereador Delcides Pomin Junior apresentou a Indicação n.º 284/2022, na segunda-feira (5/12). Ele solicita à Administração Municipal que realize ampla reforma nas Escolas Municipais Pedro Real, Maria Schueroff Back, Jayme Canet, Ayrton Senna da Silva, Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto, Dácia Figueiredo Fortes e Elza Grassiotto Caselli.

De acordo com Pomin, o pedido para serem feitas as tão sonhadas reformas, tem sido feito tanto por parte dos educadores, como dos pais destes alunos. “Manutenção de rede elétrica e pinturas em geral, são as melhorias mais urgentes”, afirmou.

“Os prédios das escolas públicas precisam constantemente de manutenção, reforma ou ampliação, pois contribuem para melhorar as condições de trabalho dos servidores e aprendizagem dos estudantes, além de atender à crescente demanda por vagas, a partir do reordenamento escolar”, completou Delcides.

Outra benfeitoria

Na última sessão, o parlamentar Delcides Pomin também apresentou a Indicação n.º 285/2022, em que sugere ao Poder Executivo, que estude a possibilidade de determinar a pavimentação com blocos sextavados nas ruas das Vilas Rurais São João, José Dolvino Garcia (Mandiocaba), Nova Vida (Sumaré), Águia Dourada e Monte Alto (Piracema).

Segundo o vereador, os produtores rurais reivindicam a pavimentação devido ao escoamento de produtos agrícolas e pecuários que dependem destas estradas. “A falta de calçamento cria dificuldades aos usuários destas estradas, em decorrência da poeira, comum nos dias de forte calor, bem como de lama no período de fortes chuvas”, explicou.

“A agricultura é uma das principais fontes de renda que movimentam a economia do nosso município. E para ajudar a promover o desenvolvimento constante desse setor, são necessárias as realizações de benfeitorias nestas estradas rurais”, disse Pomin.

Ambas propostas contaram com o apoio dos vereadores José Galvão, Amarildo Costa e Zenaide Borges.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí