Parlamentar solicita criação de salas sensoriais em Paranavaí

Promover a inclusão e atender as necessidades dos alunos com diferentes condições sensoriais, desenvolvendo autonomia e independência e contribuindo para o bem-estar emocional e a melhoria do desempenho acadêmico. Foi com esta finalidade que a vereadora professora Cida Gonçalves apresentou requerimento em que sugere ao Governo Municipal a implantação de salas sensoriais nas instituições públicas municipais de ensino em Paranavaí.

Segundo Cida, a proposição que foi prontamente aprovada nesta segunda-feira (5/2), pelos vereadores, tem como objetivo criar um ambiente controlado que ajude as pessoas a regular e modular as respostas sensoriais, proporcionando um espaço no qual possam se sentir seguras, relaxadas e capazes de explorar seus sentidos de maneira controlada.

“Os estímulos acontecem por meio da iluminação, cores, texturas, sons, móveis acolhedores e elementos visuais e de movimento, que possibilitam um ambiente adequado para o desenvolvimento integral dos estudantes, propiciando a igualdade de oportunidades, o respeito às diversidades”, explica Cida.

Na matéria, a vereadora questiona se há viabilidade técnica e financeira para a implantação destas salas, a necessidade da contratação de mais servidores para atender esta demanda e quais seriam os gastos e o prazo.

“A iniciativa demonstra o compromisso do município com a educação inclusiva, alinhando-se as diretrizes nacionais e estaduais que preconizam a igualdade de acesso à educação, principalmente de autistas, portadores de Síndrome de Down e de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade”, finaliza.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí