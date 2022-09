Parlamentar solicita instalação de guarita da Guarda Municipal na Coloninha

Com o intuito de garantir mais segurança e atender a reivindicação de moradores, lideranças e comerciantes da Coloninha, do Jardim São Jorge, a vereadora Maria Clara apresentou na última sessão ordinária, da Câmara de Paranavaí, proposta à Administração Municipal, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, para a instalação de uma guarita para uso da Guarda Municipal, preferencialmente em alguma praça do bairro.

“Notamos que o bairro merece maior atenção e entre as demandas apresentadas surgiu a da instalação de um módulo da guarda municipal, para trazer mais tranquilidade e segurança, aproximando-os da comunidade local e inibindo a ação de marginais”, explicou a parlamentar.

A ideia de Maria é que mais bairros sejam contemplados, e que caso não seja possível a instalação de uma guarita, utilizem módulos móveis para reforçar a seguridade.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí