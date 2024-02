Parlamentar solicita intensificação na fiscalização de terrenos baldios

A falta de manutenção dos terrenos baldios tem contribuído significativamente com a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, e consequentemente com os casos de dengue. Fatores como mato alto, vasilhames e o acúmulo de água, decorrente principalmente da grande incidência de chuvas no verão, e o calor intenso, aliados à ausência de consciência dos proprietários desses locais, tornaram um verdadeiro embate entre o mosquito e a população.

Pensando em amenizar o problema, a vereadora Ivany Azevedo, solicitou ao prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ), informações sobre o cronograma de fiscalização dos terrenos baldios, bem como urgência na notificação de roçada, limpeza e recolhimento de entulhos. O requerimento foi aprovado nesta segunda-feira (26/2).

“Não há como conter a proliferação do mosquito sem mudanças drásticas nas frentes de combate ao Aedes Aegypti, com o aparelhamento dos setores de fiscalização, campanhas educativas, e inclusive sanções para quem não cumprir a lei”, afirma Ivany.

De acordo com o informe semanal da dengue, divulgado no último dia 20, pela Secretaria da Saúde do Paraná, o Estado já soma 45.930 casos confirmados e 16 mortes desde 30 de julho do ano passado. Dos 399 municípios paranaenses, Paranavaí é o quarto com maior número de casos registrados, 3.920 e 2 óbitos.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí