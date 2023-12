Parlamentar sugere auxílio-transporte para servidores municipais

A vereadora Ivany Azevedo solicitou nesta semana ao prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes (delegado KIQ), por meio de indicação, estudos viabilizando a concessão de auxílio-transporte para os servidores públicos municipais.

Na justificativa da matéria, Ivany argumenta que o servidor público contribui para o crescimento e desenvolvimento do município, mediante suas ações, e que este auxílio reduziria não só a falta de pontualidade, como também não comprometeria a remuneração, assegurando maior qualidade de vida para as necessidades básicas familiares.

Ainda de acordo com a proposta, o poder público arcaria com as despesas de deslocamento, mas o auxílio-transporte não seria incorporado ao salário do servidor.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí