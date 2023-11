Parlamentar sugere instalação de placas fotovoltaicas em parceria com Itaipu Binacional

Na noite desta segunda-feira (30), o vereador Delcides Pomin Junior

apresentou indicação ao Executivo Paranavaiense, em que sugere a realização

de estudos com o intuito de viabilizar a instalação de placas de energia

fotovoltaica no Barracão do IBC, por meio de uma parceria com a Usina

Hidroelétrica de Itaipu Binacional.

“O recurso economizado com eletricidade poderá ser investido em outras áreas

importantes para o município, de forma sustentável e com benefício à

população, além de ser uma fonte de energia renovável e nossa região possuir

maior predominância de radiação solar do Paraná, contribuindo para uma

melhor produção de energia”, explica Pomin.

Segundo o parlamentar, o programa "Itaipu Mais que Energia" visa promover o

uso sustentável de energia limpa, com recursos financeiros que podem chegar

até R$ 2 milhões, destacando o compromisso ambiental e social da empresa.

“Entendemos que o barracão do IBC é uma estrutura de grande porte, e

abrigará parte da estrutura administrativa do município, podendo ser um local

propício para a geração de energia com a instalação destas placas

fotovoltaicas, por já contar com uma estrutura metálica apta a receber as

placas”, disse o vereador.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí