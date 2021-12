Parlamentares pedem a inversão de vagas de estacionamento na Avenida Heitor

O vereador, Luís Paulo Hurtado, em conjunto com a vereadora, Fernanda Zanatta, fizeram uma indicação ao Poder Executivo, segunda-feira (612), para que seja feita a inversão de vagas de estacionamento nas marginais da Avenida Heitor de Alencar Furtado.

O trecho destinado é desde a BR-376 até o trevo de saída para Nova Aliança.

Segundo Hurtado, a proposta tem como objetivo atender as reiniciações dos munícipes e principalmente dos comerciantes que ali atuam. “Acreditamos que a inversão será a melhor solução. Teremos 100% das vagas de estacionamento disponíveis, pois do lado esquerdo não terá entradas de residências e nem de comércios”, contou.

Ainda, de acordo com o documento, tendo em vista que o número de guias rebaixadas ao lado direito da via diminui as vagas de estacionamento.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí