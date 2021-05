Parlamentares propõem implantação de ciclovia na PR-218

Garantir o direito à locomoção, melhorar as condições de trafegabilidade e segurança, e ainda, colaborar com o meio ambiente e a saúde. Foi com estas intenções que os vereadores professora Cida Gonçalves e Josival Moreira apresentaram na última segunda-feira, 10, indicação solicitando ao prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes, a intermediação junto ao Governo do Estado do Paraná para a implantação de uma ciclovia na PR-218, que liga Paranavaí ao Distrito de Graciosa.

“Entendemos ser de grande importância este pedido, visto que diversos trabalhadores, moradores e esportistas utilizam a bicicleta como meio de transporte nesta rodovia. Deste modo, a implantação desta ciclovia, seria um grande instrumento para o incentivo da utilização de meios de transporte mais sustentáveis e também a prática do ciclismo como um hábito de vida mais saudável, principalmente para os que residem em Graciosa”, explica Cida.

Na justificativa, os proponentes alegam que a PR-218, também conhecida como Rodovia Heitor de Alencar Furtado, denominada pela Lei Estadual n.º 7.843/1984, é estreita, de pista simples e sem acostamento em vários trechos, “fazendo com que ciclistas tenham que disputar espaço com carros e caminhões, colocando constantemente a vida de todos em risco”.

Na opinião dos autores da proposição, “pensar em hábitos de vida mais saudáveis e sustentáveis é pensar no futuro do município, e Paranavaí e o Distrito de Graciosa merecem esta atenção. Para tanto, esperamos que o Poder Executivo Municipal e o Governo Estadual tenham atenção com esta importante demanda para nossa comunidade”.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí