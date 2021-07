Parlamentares sugerem fomento ao turismo na região do Cristo Rei

Na sessão ordinária desta semana, os vereadores Roberto Picoreli (Pó Royal), Valmir Trossini e José Galvão apresentaram indicação ao prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ), em que solicitam a realização de estudos de viabilidade para a exploração turística da região do Cristo Rei, com a instalação de rampa para pesca esportiva no Rio Paranapanema, além da criação de prainha e quiosques.

De acordo com o texto, o objetivo é desenvolver e fomentar o turismo de Paranavaí. “O turismo é uma importante prática para contribuir na melhoria da qualidade de vida da população e prosperidade econômica do município. A região do Cristo Rei tem um grande potencial turístico a ser explorado. Ademais, isto pode ser realizado por meio de uma parceria com os setores públicos e privados, os quais compreendem e partilham do mesmo intuito: alcançar benefícios e apoios. Investir em lazer pode ser uma alternativa positiva para gerar mais emprego, renda e desenvolvimento para Paranavaí”, explica Picoreli.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí