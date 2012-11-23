Participantes de curso do Provopar recebem orientação sobre acesso ao crédito

O curso de Manicure e Pedicure e Design de Sobrancelhas, promovido pelo Provopar, contou com orientação sobre acesso ao crédito voltada às mulheres que participam da formação. A Fomento Pvai, vinculada à Fomento Paraná e à Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), está presente semanalmente das turmas que são formadas.

Foram apresentadas informações sobre linhas de financiamento voltadas a pequenos empreendedores. Segundo a agente de crédito da Fomento Pvai, Maiara Souza, “as linhas de crédito oferecem taxas acessíveis, apoio ao microempreendedor, incentivo à geração de renda e condições para investimento em materiais, estrutura de trabalho e qualificação”.

Maiara Souza também relatou que são realizadas orientações nas turmas dos cursos sempre que novas formações são iniciadas pelo Provopar.

“Durante o encontro, foram apresentadas orientações sobre as linhas disponíveis e sobre como essas opções podem contribuir para quem deseja iniciar ou estruturar o próprio negócio”, afirmou a agente de crédito.

EMPREENDEDORISMO - O Governo do Estado do Paraná mantém programas de incentivo ao empreendedorismo feminino, como o Banco da Mulher Paranaense, que oferece linhas de crédito voltadas a mulheres que desejam iniciar ou ampliar seus negócios.

Mais informações podem ser obtidas na Fomento Pvai, localizada na Rua Amapá, 1800, Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí