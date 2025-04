PCPR realiza evento de posse de novo delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, nesta quinta-feira (3/4), o evento de posse para o novo delegado-chefe titular da 8º Subdivisão Policial de Paranavaí, Marcelo Luiz Trevizan. O evento também marcou a despedida do delegado Luiz Carlos Mânica, que se aposenta da instituição. A cerimônia aconteceu nesta manhã no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Paranavaí com a presença de 160 pessoas, incluindo policiais civis, autoridades estaduais e locais.

Durante o evento, o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach afirmou que o delegado Marcelo Luiz Trevizan, que assumiu o cargo de delegado-chefe titular, foi escolhido para ocupar a posição devido à competência do trabalho que tem desempenhado na Polícia Civil. “Seja bem-vindo à Subdivisão de Paranavaí. Sabemos que a missão será desempenhada à altura daquilo que já vinha sendo feito e que o senhor encontrará aqui uma equipe excelente para apoiá-lo nisso.”

O delegado Trevizan ingressou na PCPR em 2014 e atuou nas delegacias de Peabiru, Araruna, Campo Mourão e Mamborê. Desde 2019, atuava como delegado-chefe da 2ª Subdivisão Policial de Laranjeiras do Sul, que abrange uma área de 10 municípios na região Centro-Oeste do Estado.

“Recebi com muita honra e muita alegria a missão de suceder o doutor Mânica na 8ª Subdivisão. Ele deixa a unidade muito organizada, com uma equipe muito coesa e eu chego aqui com compromisso de manter esse alto nível de proficiência. Aceitei o desafio com muito orgulho, com muita vontade de trabalhar e gostaria de replicar aqui tudo que fiz em Laranjeiras do Sul. Pretendo superar os desafios que vierem e aperfeiçoar aquilo que for possível”, destacou o novo delegado-chefe.

O delegado Luiz Carlos Mânica foi homenageado durante a cerimônia. Ele se aposenta após 31 anos de serviços prestados à PCPR nas delegacias de Mangueirinha, Guaíra, Teixeira Soares, Irati, Pirai do sul, São João do Ivaí, Maringá, Apucarana e Cornélio Procópio, onde foi delegado-chefe da 11ª Subdivisão Policial. Em 2014, o delegado assumiu a chefia da 8º Subdivisão Policial de Paranavaí, de onde coordenou 32 municípios e oito comarcas.

“Este momento não é uma simples despedida, mas sim a celebração de uma trajetória profissional de sucesso e competência. Em nome da Polícia Civil, agradeço por esses mais de 30 anos de serviços prestados. O senhor sempre foi uma referência e um exemplo a ser seguido por toda nossa instituição”, ressaltou o delegado-geral da PCPR.

Em sua despedida, o delegado Mânica expressou gratidão pelos anos de trabalho e disse que sempre terá muito apreço e admiração pela Polícia Civil do Paraná.

“Com muita emoção recebo essa homenagem misturada com uma despedida. Fico muito satisfeito e grato de ter feito parte dessa instituição maravilhosa que é a Polícia Civil, por tudo que ela proporcionou a mim e estou feliz por aqueles que ficam, pois sei que estão em uma instituição estruturada e respeitada. Eu me aposento, mas a família da Polícia Civil continuará no meu coração eternamente”, concluiu o agora delegado aposentado.

Presenças – Também estiveram presentes o Superintendente Geral de Promoção do Equilíbrio Regional, Rogério Lorenzetti, representando o Governador do Estado Carlos Massa Ratinho Júnior; o delegado adjunto da Divisão Policial do Interior, Luiz Fernando Artigas; o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, tenente-coronel Radamés Luciano Vinha; o prefeito de Paranavaí, Maurício Gehlen; o presidente da OAB Paranavaí, Anderson Donizete dos Santos; o juiz de direito Rodrigo de Masi; a promotora de justiça Bruna Brito Martins.

Fonte: Polícia Civil do Paraná