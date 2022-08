Na manhã desta segunda-feira (1º/8), no gabinete municipal, foi assinado o termo de posse de transmissão de cargo do prefeito KIQ para seu vice, Pedro Baraldi. Licenciando-se por um período de 30 dias para cumprir férias regulares, KIQ deixa temporariamente Baraldi na chefia do Poder Executivo.



Pedro Baraldi assume a chefia do Poder Executivo





Ao assumir a chefia do Executivo, o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, exaltou a parceria do prefeito KIQ e disse que dará continuidade ao trabalho. “Esse é um momento de muita emoção e responsabilidade. Eu e KIQ compartilhamos de um bom ambiente de trabalho e assim seguirá. Darei continuidade aos projetos enquanto ele estiver de férias, produzindo e dando celeridade nas demandas”, enfatizou.

O prefeito licenciado, Delegado KIQ, ressaltou que tem total confiança em Baraldi. “O Pedro sempre esteve ambientado com nosso trabalho, segue de perto o que fazemos e está por dentro de tudo. Tenho certeza que terá dias de muito trabalho pela frente. Hoje, o município tem seu planejamento bem definido”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí