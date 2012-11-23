Pedro Baraldi assume interinamente a Prefeitura de Paranavaí

Com a licença de 12 dias do prefeito Mauricio Gehlen, o vice-prefeito Pedro Baraldi assumiu interinamente a gestão municipal de Paranavaí. Durante o período, ele dará continuidade às ações em andamento e acompanhará de perto o trabalho das secretarias.

Baraldi destacou que sua primeira agenda à frente do Executivo já incluiu compromissos importantes. “Assumimos na quinta-feira (11/9) algumas atividades de expediente, participamos de eventos com a APAE, hoje estivemos no Núcleo de Educação, entregando equipamentos para as escolas. No final de semana participaremos de eventos como o Motofest e a Festa da Primavera. Na segunda-feira, vou realizar uma reunião com os secretários, que já é uma rotina do prefeito Mauricio Gehlen também”, disse.

Entre as prioridades, o prefeito interino destacou a atenção especial à área ambiental. “Hoje a gente vê uma demanda bastante grande na Secretaria de Meio Ambiente, especialmente na limpeza pública e no cuidado com as rotatórias. Pretendo estar conversando mais de perto com o secretário Alessandro para termos uma ação mais efetiva. Estamos em um período de muita seca e precisamos da colaboração da população, principalmente para economizar água e evitar queimadas. Pequenos atos, como não jogar lixo em bueiros e não tocar fogo em folhas, fazem muita diferença", ressaltou.

Nesta semana, novos atos criminosos foram registrados no "Buracão do Jardim São Jorge". Na foto, um bombeiro joga água para apagar o incêndio. Foto: Secretaria Municipal de Comunicação.

Baraldi também reforçou a importância do trabalho em equipe e da continuidade administrativa. “Hoje estive pessoalmente na Secretaria de Infraestrutura, junto com o secretário Renato Dultra, acompanhando uma capacitação. É sempre importante motivar a equipe e estar ao lado dos servidores. É um período curto, mas nosso compromisso é com o prefeito Mauricio. Assumimos juntos essa gestão e estarei sempre à disposição para ajudar na administração”, concluiu.

Com o destaque do prefeito interino na área ambiental, a Secretaria de Comunicação reforça que neste sábado (13/9) acontecerá uma ação especial de coleta de lixo eletrônico em Paranavaí, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente. A atividade será realizada das 8h às 13h, no pátio da Prefeitura, onde será instalada uma tenda para receber os itens.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí