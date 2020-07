Pesquisa do Procon aponta variação de 22,76% no preço do etanol

O Procon de Paranavaí realizou nesta segunda-feira, dia 20/7, mais uma pesquisa de preços nos postos de combustível da cidade. Ao todo, 26 estabelecimentos foram consultados. As variações nos preços dos combustíveis estão entre 9,78% e 22,76%. O combustível com a maior variação foi o etanol (22,76%), com preços encontrados entre R$ 2,68 e R$ 3,29.

A gasolina comum é o combustível que apresenta a segunda maior variação (20,65%), com preços encontrados entre R$ 3,97 e R$ 4,79. Já a gasolina aditivada foi o combustível que apresentou menor variação nos preços (9,78%), com preços entre R$ 4,09 e R$ 4,49.

O Diesel S-10 tem preços oscilando entre R$ 2,99 e R$ 3,49 – uma variação de 16,72%. Já o Diesel Comum tem diferença de 13,38% entre os preços, que variam de R$ 2,99 a R$ 3,39.

A pesquisa completa está disponível na fanpage do Procon de Paranavaí (www.facebook.com/proconpvai) ou na sede do órgão, localizado à Rua Antônio Felipe, 917 – Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (44) 3902- 1055 ou 3902-1056.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí