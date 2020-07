Pesquisa do Procon aponta variação de até 186,37% no preço dos itens da cesta básica

A equipe do Procon de Paranavaí finalizou esta semana mais uma pesquisa de preços de itens da cesta básica. O levantamento realizado em 8 dos principais mercados da cidade apontou uma diferença de até 186,37% em alguns itens. Pelo menos 11 itens têm diferença de mais de 100% nos preços.

O produto com maior variação de preços foi o sabão em pó 800g/1kg. A diferença pode ser de 186,37%, com preços entre R$ 2,79 e R$ 7,99.

O creme dental 70g foi o segundo produto com maior variação (179,20%), com os preços encontrados entre R$ 1,25 e R$ 3,49. Em seguida aparece o achocolatado em pó 380g/400g. O produto é encontrado com preços entre R$ 2,99 e R$ 5,99, uma variação de 173,51%

O amaciante 2 litros pode variar 165,88%, com os preços encontrados entre R$ 2,99 e R$ 7,95. Já a bandeja com 6 unidades de bebida láctea tem preços entre R$ 1,95 e R$ 4,89 (variação de 150,76%). Outro produto que fica na mesma média de variação é a margarina com sal 500g (150,75%), com preços entre R$ 1,99 e R$ 4,99.

Pelo menos outros cinco itens ficaram com variações de mais de 100% nos preços. É o caso do molho de tomate 340g (variação de 128,44%), do fubá 1kg (variação de 112,44%), do sal 1kg (variação de 103,06%), do milho para pipoca 500g (variação de 100,50%) e do vinagre de álcool 750ml (variação de 100%).

“É importante que o consumidor esteja atento aos preços, que podem variar muito, não só de um estabelecimento para outro, mas também de acordo com a marca dos produtos. O Procon procura soltar com frequência as listas com pesquisa de preços atualizadas para ajudar o consumidor a fazer suas compras com a maior economia possível”, aponta o coordenador do Procon de Paranavaí, Carlos Eduardo Balliana.

A pesquisa completa está disponível na fanpage do Procon de Paranavaí (www.facebook.com/proconpvai) ou na sede do órgão, localizado à Rua Antônio Felipe, 917 – Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (44) 3902-1055 ou 3902-1056.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí