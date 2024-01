Pesquisa do Procon aponta variação de até 998% em itens da lista de material escolar

Uma pesquisa realizada pelo Procon de Paranavaí nesta quarta-feira (10/1), aponta variação de até 998% no preço de itens da lista de material escolar. Por isso, é importante que os responsáveis pela compra do material fiquem atentos para não acabar pagando mais caro.

A pesquisa do Procon foi realizada nos seis maiores estabelecimentos com venda de material escolar em Paranavaí. No total, foram pesquisados 49 itens mais solicitados pelas instituições de ensino nas listas para o início do ano letivo. Pelo menos 11 itens têm mais de 200% de variação nos preços de um estabelecimento para outro.

O item com maior variação foi o apontador sem depósito, que pode ser encontrado com preços entre R$ 0,50 e R$ 5,49 – uma diferença de 998%. Em seguida aparece a caixa com 12 unidades de giz de cera, com preços entre R$ 1,50 e R$ 8,50 (variação de 466,67%).

O caderno universitário capa dura de uma matéria, também pode ter grande diferença nos preços, sendo encontrado nos valores de R$ 9,99 a R$ 55,99 (variação de 460,46%). Outro item com bastante variação é a borracha branca nº 40, com preços entre R$ 0,49 e R$ 2,00 – uma diferença de 308,16%.

Outros sete itens da lista também tiveram variações de preço maiores que 200%. É o caso do Caderno Tilibra capa dura de 96 folhas brochurão (275,23%), do esquadro 60º (256,43%), do compasso (234,45%), da cola bastão de 10g (228,28%), da cola branca de 110g (218,18%), da tesoura pequena sem ponta (201,51%) e do caderno Tilibra universitário de 10 matérias capa dura (201,46%).

“É recomendável que os pais ou responsáveis façam um balanço do material que restou do período anterior para verificar a possibilidade de reaproveitamento. O gasto também diminui quando é feito uma pesquisa, pois não é preciso comprar todos os itens em uma mesma loja”, orienta o coordenador do Procon, Carlos Eduardo Balliana.

O Procon também orienta que, na aquisição de colas, tintas, pincéis atômicos, fitas adesivas e materiais semelhantes, o consumidor deve observar se as embalagens contêm as informações básicas, em língua portuguesa, a respeito do fabricante, importador, composição, peso, prazo de validade e se apresentam algum perigo ao consumidor.

“Também é importante esclarecer todas as dúvidas quanto às formas de pagamento. Se a compra for a prazo, verifique se haverá e qual será a taxa de juros. Se for à vista peça desconto e nas promoções, verifique a veracidade da oferta. Lembrando que a nota fiscal deve ser sempre exigida, pois é documento indispensável para o caso da ocorrência de problemas com as mercadorias”, frisa Balliana.

A tabela completa com a pesquisa está disponível na fanpage do Procon de Paranavaí (www.facebook.com/proconpvai) ou na sede do órgão, localizado à Rua Antônio Felipe, 917 – Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (44) 3902-1055 ou 3902-1056.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí