Plano de Mobilidade Urbana prevê fechamento de acessos da Avenida Heitor de Alencar Furtado

O município de Paranavaí trabalha com o Plano de Mobilidade Urbana para que a cidade avance em diversos aspectos. Novas linhas de ônibus, acessos, duplicações e ciclovias são algumas das opções que estão sendo analisadas e devem ser colocadas em prática em breve.

Uma das medidas que o município vai tomar, segundo o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Matheus Buchner, é o fechamento dos acessos da Avenida Heitor de Alencar Furtado. “A sinalização de trânsito não permite que seja feita a conversão de veículos, porém, muitos não respeitam e fazem a conversão que é extremamente perigosa”, afirmou.

Com os acessos da avenida fechados, os motoristas não terão mais a opção de mudarem o veículo de direção. “Sempre ressaltamos que essa conversão, pela sinalização de trânsito, já não é permitida. Com essa medida, esperamos que as pessoas entendam a importância de respeitarem as leis, fazerem o que é correto e evitarem acidentes. Lembrando que segundo o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 207, fazer conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização é infração grave passível de multa”, disse Buchner.

A medida é apenas uma das indicações do Plano de Mobilidade Urbana, que ainda está sendo finalizado e deverá trazer outros avanços à Paranavaí. “Teremos algumas mudanças no trânsito, no transporte coletivo e outras áreas da cidade. Tudo pensado para que nossa população tenha mais conforto e segurança”, finalizou o secretário.

A Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, por meio da Diretoria de Trânsito (Ditran), vai intensificar nos próximos dias a fiscalização com agentes de trânsito para orientar e notificar os condutores infratores. Nos primeiros meses de 2022, foram registrados 126 Autos de Infração de Trânsito com motoristas realizando a manobra proibida do art. 207 do Código de Trânsito Brasileiro.

O município reitera o cuidado que deve se ter acerca do limite de velocidade da Av. Heitor de Alencar Furtado, sendo 60 km/h o máximo permitido. O Plano de Mobilidade Urbana também prevê a instalação de Radares de Velocidade na via e o processo encontra-se em fase avançada.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí