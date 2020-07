Plano para recuperação econômica é lançado em Paranavaí

Para acelerar a retomada e a recuperação das atividades econômicas de Paranavaí, afetadas pela pandemia do coronavírus, foi apresentado em evento online, nesta quarta-feira (8/7), o “Paranavaí 5.0 – Evoluindo Juntos”. O programa, iniciativa da Prefeitura de Paranavaí, conta com a parceria e o suporte técnico do Sebrae/PR, idealizador da solução.

O programa terá duração de seis meses, baseado na articulação institucional, na integração de iniciativas, na adoção de perspectivas de curto, médio e longo prazos e no foco na proteção e retomada do emprego e geração de renda.

A primeira fase contempla a construção de uma força-tarefa sob orientação do Sebrae/PR, envolvendo instituições, associações, universidades e empresas. Esse trabalho começa imediatamente, com a sensibilização para as parcerias. Depois, com dados oficiais e pesquisas, será constituída uma base para diagnóstico da economia. Também está previsto plano de comunicação para a comunidade receber informações diretas e seguras. Por fim, o plano, com a definição das ações, será estruturado, executado e monitorado.

O gerente regional do Sebrae/PR, Wendell Gussoni, destaca que os setores do comércio, de serviços e industrial serão beneficiados com medidas práticas.



Lançamento do programa foi transmitido ao vivo. Foto: Divulgação





“Estabeleceremos uma governança determinada em trabalhar no levantamento de informações e no processo de decisão junto ao governo municipal. Para a retomada factível, haverá busca por recursos dentro e fora da cidade, projetos com as empresas, além de propostas que alterem legislações se necessárias”, explica Gussoni.

Um dos aspectos que serão trabalhados no programa e destacado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Paranavaí, Carlos Emanuel Rodrigues, visa à transformação digital das empresas, contribuindo para a retenção de riquezas.

“O trabalho voltado para a transformação digital, com a adoção de novos mecanismos de venda, de novos modelos de negócios, e para a mudança no comportamento do consumidor local, que por vezes acaba comprando fora, ajudará a reaquecer a economia”, pontua Rodrigues.

O “Paranavaí 5.0” surgiu a partir de uma proposta da ACIAP à prefeitura, após uma pesquisa dos técnicos da associação sobre ações que poderiam amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia.

“Uma vez que Paranavaí é polo regional, algumas ações já estavam no radar, mas vamos acelerar o processo. Através da parceria público-privada trabalharemos para estruturar melhor a industrialização das principais commodities, gerando riqueza, para estimular a inovação, a digitalização das empresas e a atração de investimentos”, comenta o gerente executivo da ACIAP, Carlos Henrique Scarabelli.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae