Plantio de 210 árvores marca 100 dias da atual gestão em Paranavaí

No último sábado (12/4), a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), realizou o plantio de 210 árvores em dois pontos da cidade. A ação foi uma forma simbólica de marcar os 100 dias da atual gestão municipal e reforçar o compromisso com a preservação ambiental.

Do total de mudas, 130 são de espécies nativas e foram plantadas na Estrada Surucuá, também conhecida como Estrada Divisora, nos fundos da Vila Operária, no trecho que dá acesso à PR-158.

Já outras 80 mudas de árvores frutíferas foram plantadas no Parque Ouro Branco, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS), com apoio do coletivo LGBTQIA+. As espécies incluem jabuticabeira, goiabeira, pitangueira e ingazeira.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro, as mudas foram doadas pelo Instituto Água e Terra (IAT). A iniciativa também coincidiu com a entrega das obras de melhoria na Estrada Surucuá, realizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura (Seagri).

Na Estrada Surucuá, foram plantadas as seguintes espécies nativas: 15 canafístulas, 20 angicos-brancos, 20 aroeiras-pimenteiras, 15 jequitibás, 20 peróbas, 15 farinhas-secas, 15 guarucaías, 10 amendoins-bravos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí