Polícia Civil inaugura Delegacia da Mulher de Paranavaí e fortalece atendimento a vítimas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) inaugurou, nesta sexta-feira (22), a nova sede da Delegacia da Mulher de Paranavaí, no Noroeste do Estado. O espaço foi concebido para ser um ponto de acolhimento às mulheres, oferecendo atendimento humanizado, digno e eficiente, reafirmando o compromisso institucional com a proteção dos direitos das mulheres.

O prédio, de mais de 400 m², está localizado na Rua Antonio Vendramim, nº 2301 A estrutura foi adaptada às necessidades de uma unidade policial, proporcionando condições para o acolhimento, a escuta especializada e atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência.

A delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada, Luciana Novaes, disse que a nova sede da Delegacia da Mulher de Paranavaí integra o Planejamento Estratégico da PCPR que visa o fortalecimento das ações de proteção às mulheres, a modernização da infraestrutura policial e a qualificação do atendimento prestado à população.

“Mais do que uma nova sede, este espaço simboliza o compromisso permanente da Polícia Civil do Paraná com um atendimento digno, eficiente e humanizado, proporcionando às mulheres de Paranavaí um ambiente mais acolhedor e preparado para atendimento, orientação e proteção”, afirmou.

O contrato para a mudança foi celebrado pela Secretaria da Segurança Pública, enquanto as adequações necessárias ao funcionamento da Delegacia foram realizadas com o empenho conjunto da própria unidade policial e do Departamento da Polícia Civil por meio da Divisão de Polícia Especializada.

O novo endereço conta ainda com uma Sala Lilás. O ambiente é voltado ao atendimento de mulheres e meninas vítimas de violência de gênero ou doméstica, com o objetivo de garantir privacidade durante os atendimentos e evitar a revitimização. Uma área voltada para as crianças permite que as mães possam registrar boletins de ocorrência e passar por oitivas sem a presença dos filhos.

“Esta delegacia não é apenas um prédio melhor adequado às nossas atividades diárias. Ela é um grito coletivo de basta. Basta ao medo. Basta à violência. Basta ao silêncio que durante décadas sufocou milhares de mulheres”, disse o delegado-chefe da unidade, Luciano Nendza Dias.

PRESENÇAS – Estiveram presentes o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, Marcelo Luiz Trevizan; o comandante do 8º Batalhão da PMPR, tenente-coronel Radamés Luciano Vinha; o comandante da 5ª Companhia do CBMPR, major Jardel Pereira dos Santos; representando a PCI-PR, o perito criminal Lucas Duarte Soares; o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen; o comandante da Guarda Civil Municipal de Paranavaí, Vagner Quirino; juiz federal da Justiça Federal de Paranavaí, Ricardo Cagliari Bicudo; o deputado estadual Dr. Leônidas; o presidente da Câmara Municipal de Paranavaí, vereador Carlos Augusto Pereira de Lima; o vice-presidente da OAB - Subseção Paranavaí, Alvino Gabriel de Novaes Mendes.

Fonte: Agência Estadual de Notícias