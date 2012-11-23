Ponte sobre a Água do Bicudo é interditada por tempo indeterminado

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, informou que a ponte sobre a Água do Bicudo, no Distrito de Graciosa, localizada na Pv 418, está interditada por período indeterminado como medida preventiva para garantir a segurança dos usuários da via.

A estrutura operava de forma provisória e permitia o tráfego de veículos, inclusive caminhões com capacidade de até 10 toneladas. A limitação de carga não vinha sendo respeitada, situação que agravou as condições da ponte e motivou a interdição imediata da passagem.

“A ponte havia sido destruída em dezembro de 2025 por conta das fortes chuvas que atingiram Paranavaí. Em fevereiro deste ano, as secretarias de Infraestrutura e Agricultura realizaram uma recuperação provisória da estrutura para restabelecer o tráfego na região. Por isso, a limitação era de até 10 toneladas, o que infelizmente não vinha sendo respeitado”, disse o secretário da Defesa Civil de Paranavaí, Marcelo Souza.

Durante avaliação técnica realizada pela Defesa Civil, foram constatados problemas estruturais que podem comprometer a segurança da trafegabilidade no local. A interdição foi definida para evitar acidentes e outras intercorrências até que uma nova ponte seja construída. O projeto da nova estrutura está em andamento.

Para minimizar os impactos à comunidade, os usuários deverão utilizar rotas alternativas já existentes na região, que permitem a continuidade do deslocamento e o acesso às propriedades locais.

NOVAS PONTES - A Prefeitura de Paranavaí irá construir seis novas pontes na áerea rural do município. As novas estruturas substituirão pontes destruídas pelas fortes chuvas registradas em dezembro de 2025. A ponte sobre a Água do Bicudo está entre elas.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Renato Dultra, cada ponte deverá custar em torno de R$ 1,5 milhão. “Se tudo correr bem, o processo licitatório deverá ser divulgado nos próximos 60 dias”, disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí