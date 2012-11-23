População deve utilizar aplicativo GeoCidadão para solicitar serviços urbanos

Moradores que precisarem solicitar serviços urbanos à Prefeitura devem utilizar o aplicativo GeoCidadão. É por meio da plataforma que são registrados pedidos como poda ou corte de árvores, manutenção da iluminação pública, mato alto, entre outros atendimentos operacionais.

Após baixar o aplicativo no Android ou iOS, o cidadão deverá criar um login, selecionar o tipo de serviço e registrar a solicitação. No momento do envio é gerado um número de protocolo para acompanhamento.

Já a Ouvidoria Municipal de Paranavaí é o canal destinado a receber, analisar e encaminhar manifestações sobre os serviços públicos. O setor trata reclamações, denúncias, elogios, sugestões e situações que envolvam a prestação do serviço, mediando demandas e garantindo o direito de resposta.

“Esse aplicativo organiza as solicitações em um espaço só e encaminha automaticamente para a secretaria responsável por aquele serviço que o munícipe deseja atendimento. Isso dá mais agilidade ao processo e permite que o cidadão acompanhe pelo número de protocolo”, explicou o secretário de Administração, Lucas de Oliveira.

A ouvidora Waleska Menini explicou que o canal da Ouvidoria Municipal ficará apenas para as manifestações sobre a qualidade dos serviços públicos.

“A função da Ouvidoria é receber as manifestações sobre os serviços públicos. Quando o cidadão precisa solicitar a execução de um serviço, o pedido deve ser feito pelo aplicativo, que encaminha diretamente ao setor responsável e já gera protocolo para acompanhamento. Depois dessa etapa, o munícipe deverá respeitar o prazo de execução do serviço e poderá entrar em contato com a Ouvidoria para elogiar ou denunciar um mau atendimento, por exemplo”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí