População em situação de rua recebe atendimentos de saúde e assistência

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveu recentemente uma ação voltada ao atendimento da população em situação de rua do município.

A iniciativa aconteceu na sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no espaço do Banho Social, e contou com a participação das equipes da Abordagem Social, da Unidade Básica de Saúde (UBS) e do SINAS – Sistema Integrado de Atendimento em Saúde.

Durante a ação, foram realizados atendimentos do Programa Saúde do Homem, que inclui aferição de sinais vitais, vacinação e testes rápidos para detecção de infecções como HIV, sífilis, hepatites B e C, entre outras. Ao final, as pessoas atendidas participaram de um café da manhã oferecido pelo CREAS.

Entre os serviços ofertados pelo CREAS todos os dias, está o Banho Social, que oferece às pessoas em situação de rua a possibilidade de realizar a higiene pessoal, ter acesso ao saneamento básico e receber um café da manhã, promovendo dignidade e cuidado com a saúde.

