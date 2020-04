partir desta segunda-feira (13/4), as pessoas que não tiverem acesso à internet ou precisarem de ajuda para fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial do Governo Federal, podem procurar os quatro CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) ou a Agência do Trabalhador de Paranavaí. Os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, através de agendamento realizado antecipadamente.

Para agendar o cadastramento nos CRASs, basta procurar o Centro de Referência mais próximo ou fazer o agendamento por telefone: CRAS Vila Operária – 3902-1053; CRAS Jardim Maringá – 3902-1052; CRAS São Jorge – 3902-1027; e CRAS Zona Leste – 3422-4575.

Para agendar o atendimento na Agência do Trabalhador, basta ir até o local e retirar uma senha com seu horário. “Lembrando que a Agência do Trabalhador funcionará apenas para o serviço de cadastramento do auxílio emergencial e o atendimento será apenas para pessoas que não possuem acesso à Internet”, frisa o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel Rodrigues.

Segundo a secretária de Assistência Social de Paranavaí, Maria Dêis Klososki, “a melhor maneira para fazer o cadastramento do auxílio emergencial ainda é através do aplicativo para celular, que funciona sem a necessidade de conexão com a Internet. Estamos abrindo este serviço de ajuda para quem realmente não tem acesso à Internet e a questão do agendamento é justamente para evitar aglomeração de pessoas nos CRAS”.

O cadastramento para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal pode ser feito pelo site https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio. Quem já está inserido no CadÚnico (cadastro realizado para quem recebe Bolsa Família, Leite das Crianças, Baixa Renda de Energia, etc) não precisa fazer o cadastro para o auxílio emergencial, pois receberá o benefício automaticamente.

Quem quiser fazer o cadastro através do celular, só precisa baixar o aplicativo, que funciona sem necessidade de conexão com a Internet.

Aplicativo para Android

* https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

Aplicativo para iOS (iPhone)

* https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

