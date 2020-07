População pode denunciar aglomerações para autoridades de segurança

O município de Paranavaí vem reforçando, por meio de ações conjuntas com os órgãos de segurança, a fiscalização de descumprimento de regras e normas estabelecidas em decreto para evitar aglomerações. A intenção é evitar o aumento no número de casos e um futuro problema de superlotação dos equipamentos de saúde.

Para ajudar o município, a população pode denunciar possíveis aglomerações para autoridades de segurança. “Neste momento, temos que trabalhar com o pior cenário possível, pois não conseguimos fazer previsões. O Paraná está em uma onda crescente de casos confirmados de Covid-19 e algumas regiões já estão passando por restrições mais pesadas, fato que nos preocupa e muito. Amanhã, pode ser que Paranavaí esteja incluída nesta lista de regiões e seremos obrigados a aplicar uma quarentena mais pesada. Dessa forma, vamos intensificar as fiscalizações e contamos com a ajuda de cada cidadão”, disse o prefeito KIQ.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 (Polícia Militar), 153 (Guarda Municipal) e 156 (Ouvidoria Municipal). “Apelamos para o bom senso e pedimos a colaboração da população. Não saiam de casa sem necessidade e evitem aglomerações. A Santa Casa de Paranavaí está recebendo pacientes de outras regiões que já não possuem mais leitos para atender os casos de Covid-19. Estamos passando por um momento crítico e agora, mais do que nunca, será necessário um distanciamento social”, finalizou KIQ.

