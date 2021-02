População pode denunciar irregularidades na campanha de vacinação contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando números de telefones específicos para o acolhimento de informações e denúncias de irregularidades na campanha de vacinação contra o Covid-19 em Paranavaí. As denúncias podem ser feitas através de três canais: a Ouvidoria Municipal da Saúde, através dos telefones 160 ou (44) 3421-1307; a Ouvidoria da 14ª Regional de Saúde, através do telefone (44) 3421-3547; ou a Ouvidoria Estadual de Saúde, através do telefone 0800-041-1113.

“Temos acompanhado muitas notícias em âmbito nacional sobre o descumprimento dos Planos de Imunização vigentes, especialmente com relação à ordem de prioridade das pessoas que devem receber a vacina – os chamados ‘fura fila’. Recebemos um direcionamento do Ministério Público para darmos ampla divulgação aos canais disponíveis para denúncias e estamos atendendo estas indicações. Todas as denúncias serão encaminhadas para o Ministério Público para que sejam feitos os encaminhamentos jurídicos sanitários cabíveis em cada caso”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí