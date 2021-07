População pode participar de atividades esportivas gratuitamente

Após um longo período de paralisação por conta da Covid-19, a Secretaria de Esportes e Lazer está retomando diversas atividades esportivas presenciais seguindo todas as normas da Vigilância em Saúde. Qualquer pessoa pode participar de maneira gratuita e há vagas em praticamente todas modalidades.

São projetos de escolinhas de handbeach e handebol, atletismo, vôlei de areia e quadra, ginástica rítmica, esportes de raquetes, futsal, futebol, tae-kwon-do, karatê, jiu-jitsu, capoeira, muay tai e basquete. A secretaria também realiza as atividades que estão sendo feitas para os participantes do programa Paranavaí Mais Saudável.

“Apesar da redução de alunos nas turmas em virtude da pandemia ainda temos vagas disponíveis em diversas turmas. Além disso, quem tiver interesse pode realizar as atividades de casa, pois continuamos disponibilizando as atividades de forma remota através do canal ‘Esporte Paranavaí’, no Youtube”, disse a diretora de projetos da Secretaria de Esportes e Lazer, Ieda Carla Cândido.

Quem tiver interesse em participar de alguma turma deve ligar na Secretaria de Esportes e Lazer para fazer a inscrição. O telefone é o 3422-1516.

