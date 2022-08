População pode verificar identidade dos recenseadores do IBGE pela internet ou telefone

Neste mês de agosto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar em todo o Brasil o novo Censo Demográfico 2022. Para a execução do levantamento populacional, o instituto abriu processos seletivos para a contratação de pessoal e colocou à disposição da população uma ferramenta para verificação da identidade dos recenseadores.

Os recenseadores estarão identificados com colete, boné, crachá e poderão ter a identidade confirmada no site respondendo.ibge.gov.br ou pelo 0800 721-8181, telefone de atendimento gratuito do IBGE.

O Censo Demográfico 2022 será um grande retrato da população brasileira e de suas características. Em Paranavaí, os recenseadores irão a campo no mês de agosto para identificar as pessoas que estavam morando no município na noite de 31 de julho para 1º de agosto. Os resultados obtidos vão fornecer informações essenciais para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas e para a realização de investimentos dos setores público e privado no município.

As informações serão coletadas através de entrevista direta com perguntas a serem preenchidas pelos recenseadores no computador de mão, mas também será possível responder ao questionário via internet ou por telefone.

Desde o censo demográfico de 2010, que apontou Paranavaí com 81.590 pessoas, o IBGE está fazendo uma estimativa anual da população do município. Para 2021, o Instituto estimou uma população de 89.454 pessoas em Paranavaí. Mas apenas o Censo 2022 tornará possível identificar as mudanças que efetivamente ocorreram desde 2010.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí