No próximo dia 4 de março (quarta-feira) a Prefeitura de Paranavaí vai realizar um “aulão” gratuito com atividades aeróbicas e orientações nutricionais para a população. A atividade vai marcar o Dia Mundial da Obesidade e será coordenada por equipes das secretarias municipais de Saúde e de Esporte e Lazer, em parceria com a Unespar e o Instituto Vita C Run. O “aulão” começa às 18h30, na Praça dos Pioneiros.

“A obesidade é uma epidemia que afeta mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, mas ainda não é totalmente compreendida. O paciente que sofre de obesidade precisa de tratamento como os portadores de qualquer outra doença. Em Paranavaí, estamos desenvolvendo um projeto de acompanhamento com pacientes que apresentam sobrepeso e obesidade para ajudar a reduzir os riscos cardiometabólicos. Praticar atividades físicas e seguir as orientações nutricionais adequadas é fundamental para o combate à obesidade e a melhoria da qualidade de vida”, explica a coordenadora do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional do município, Raquel Tomiazzi Utrila.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí