Neste sábado, dia 14 de dezembro, Paranavaí vai comemorar seus 67 anos com uma festa que vai entrar para a história. A programação do Festival de Aniversário, que vai acontecer no Aeroporto Edu Chaves, começa às 14h, com apresentações de bandas locais. Às 18h30, A Banda Mais Bonita da Cidade sobe ao palco prometendo um show recheado de sonoridade e muita alegria. E para fechar a programação com chave de ouro, a banda Os Paralamas do Sucesso vai fazer um show recheado de sons que marcaram três gerações.



A entrada para o evento é gratuita, mas para curtir ao Festival com tranquilidade, a população precisa ficar atenta à lista de itens com entrada proibida na portaria. “Vamos ter um bom número de seguranças contratados, brigadistas, ambulâncias, toda a equipe da Ditran e da Guarda Municipal, além de reforços da Polícia Militar, tudo isso para garantir a segurança do público. Alguns itens, como capacetes, objetos de vidro, armas de fogo ou armas branca, objetos pontiagudos ou cortantes, garrafas, latas, e tudo aquilo que pode se configurar como uma possível arma, serão barrados na entrada. Por isso, é importante que as pessoas confiram a lista que preparamos com os itens que terão entrada proibida, para que a festa aconteça tranquilamente e todo mundo possa aproveitar”, explica o secretário de Comunicação Social do município, Américo de Castro.

Confira a lista de itens com entrada proibida no Festival de Aniversário:



Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí