Prazo de inscrições para concursos públicos da Prefeitura termina na sexta-feira

Termina na próxima sexta-feira, dia 8 de abril o prazo de inscrições para os dois concursos públicos da Prefeitura de Paranavaí. A data final para pagamento das inscrições também será no dia 8 de abril. O ensalamento para as provas será divulgado no dia 13 de maio e as provas estão marcadas para o dia 22 de maio, um domingo.

Os editais dos concursos nº 001 e 002/2020 têm vagas para 19 cargos com salários que vão variar de R$ 1.105,05 a R$ 15.402,57. As provas serão organizadas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel) e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico www.fauel.org.br

As vagas abertas para os concursos serão para as seguintes funções: Agente Comunitário de Saúde; Topógrafo; Agente de Apoio Educacional; Professor de Educação Infantil – séries iniciais; Analista de Sistemas; Técnico em Higiene Dental; Fisioterapeuta; Odontólogo; Psicólogo; Engenheiro Civil; Engenheiro Civil com especialização e experiência em pavimentação; Médico Psiquiatra (25 horas semanais); Médico Pediatra (10 horas semanais); Médico Pediatra (25 horas semanais); Médico Plantonista Pediatra (120 horas mensais); Médico Plantonista Clínico Geral (120 horas mensais); Médico Plantonista da UPA (72 horas mensais); Médico Clínico Geral (40 horas semanais); e Médico Ginecologista e Obstetra (25 horas semanais).

Para conferir os editais completos, basta acessar o site da Prefeitura de Paranavaí, clicar em “Portal da Transparência”, selecionar a aba “Pessoal” e encontrar a opção “Concursos”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí