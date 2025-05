Prazo para Alistamento Militar de nascidos em 2007 ou anos anteriores termina em 30 de junho

A Junta de Serviço Militar alerta que o prazo para o alistamento militar obrigatório termina no dia 30 de junho. Devem se alistar os jovens do sexo masculino nascidos em 2007, mesmo que ainda não tenham completado 18 anos, além daqueles de anos anteriores que ainda estão em débito com o Serviço Militar.

Para os nascidos em 2007, o alistamento pode ser feito de forma online, pelo site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar do município. Já os nascidos em anos anteriores devem se apresentar pessoalmente na Junta.

De acordo com Kelly Cristina Granadier, secretária da 223ª Junta de Serviço Militar, a adesão ao alistamento está baixa em todo o país, inclusive em Paranavaí. “Por esse motivo, é fundamental reforçar a divulgação. Sem o documento militar, o cidadão não consegue trabalhar com carteira assinada, cursar faculdade ou obter diploma, assumir concurso ou cargo público, nem tirar passaporte. Além disso, há cobrança de multa pelo atraso”, destacou.

"O alistamento é obrigatório e é um dever legal", reforçou.

Para mais informações, os interessados devem procurar a Junta de Serviço Militar, localizada na Rua Paraíba, nº 1710, sala 02 (térreo), ao lado da Prefeitura Municipal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí