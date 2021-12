Prazo para contribuintes protocolarem pedido de isenção do IPTU 2021 termina dia 30

Está chegando ao fim o prazo para os contribuintes que querem protocolar pedidos de isenção do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) 2021 em Paranavaí. Apesar de o movimento no setor de protocolos da Prefeitura estar bastante calmo nas últimas semanas, é importante não deixar para fazer o pedido na última hora. Os protocolos de isenção podem ser feitos até o dia 30 de dezembro.

Os pedidos de isenção podem ser feitos por idosos com mais de 65 anos, viúvos, aposentados e pensionistas que tenham uma renda individual de até dois salários mínimos, sejam proprietários de um único imóvel e residam no local.

O mesmo vale para deficientes físicos e portadores de doenças especiais (com renda individual de até três salários mínimos), imóveis com até 70 m² (que não seja apartamento e com renda familiar de até dois salários mínimos) e imóveis localizados em área de erosão num raio de 100 metros.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí