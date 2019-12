As agências dos Correios de Paranavaí estão finalizando a entrega dos mais de 48,5 mil boletos do IPTU 2020. E quem quiser se antecipar e aproveitar o maior desconto para o pagamento do imposto, já pode procurar a Prefeitura. A expectativa do município é de que os contribuintes aproveitem a liberação do 13º salário para pagar o imposto com o maior percentual de desconto.

O IPTU 2020 pode ser pago com 10% de desconto até o dia 17 de janeiro. Depois disso, os descontos são de 5% para pagamento até 14 de fevereiro, e 3% de desconto até 13 de março. O IPTU também pode ser parcelado em 10 vezes sem desconto, sendo que o último vencimento não poderá ser superior a 31 de outubro.

Para pagamento da coleta de lixo, o contribuinte pode aproveitar o desconto de 3% e pagar a taxa à vista até o dia 17 de janeiro. Se optar pelo pagamento sem desconto, a taxa de coleta de lixo será enviada automaticamente para a Sanepar e parcelada em até 8 vezes para pagamento junto com a fatura de água.

Desde 2017, os bancos precisam estar credenciados junto ao município para poderem receber tributos como o IPTU. Em Paranavaí, as casas lotéricas e cinco bancos – o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Santander, Sicoob e Sicredi – estão credenciados para receber os pagamentos, por isso o contribuinte deve procurar uma destas opções para pagar seus boletos do IPTU 2020.

O Banco do Brasil oferece também a opção de pagamento nos Terminais de Auto Atendimento com cartão de débito de qualquer banco. Assim, mesmo quem não tem conta no Banco do Brasil ou tem cartão de outro banco que não está credenciado para receber o IPTU, pode fazer o pagamento nos caixas eletrônicos com tranquilidade.

Os contribuintes que não receberem o boleto em casa até o dia 10 de janeiro devem procurar a Prefeitura Municipal. Já os proprietários de terrenos sem edificação que moram em Paranavaí e Região e que não estão com o endereço cadastrado junto ao município deverão retirar o carnê na Prefeitura (no setor de Arrecadação) a partir do dia 6 de janeiro, mediante apresentação de documento pessoal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí