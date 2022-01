Prazo para pagar IPTU 2022 com 10% de desconto vai até 11 de fevereiro

Os contribuintes que quiserem se antecipar e aproveitar o maior percentual de desconto (10%) para pagamento do IPTU 2022 têm até o dia 11 de fevereiro para quitar o imposto à vista. O imposto também pode ser parcelado em 10 vezes sem desconto, sendo que o último vencimento não poderá ser superior a 31 de outubro.

Para pagamento da coleta de lixo, o contribuinte pode aproveitar o desconto de 3% e pagar a taxa à vista até o dia 11 de janeiro. Se optar pelo pagamento sem desconto, a taxa de coleta de lixo será enviada automaticamente para a Sanepar e parcelada em até 8 vezes para pagamento junto com a fatura de água.

Entrega dos boletos – A Prefeitura de Paranavaí publicou no mês de dezembro de 2021 o Decreto Municipal nº 23.267/2021, que corrige a base de cálculo de tributos municipais e fixa os descontos e prazos de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o exercício de 2022. A principal mudança do decreto é com relação ao primeiro prazo para pagamento com desconto do IPTU, que passa a ser no mês de fevereiro.

Com a ampliação do prazo para o primeiro pagamento, as agências dos Correios de Paranavaí iniciaram na segunda quinzena de janeiro a entrega dos mais de 48,5 mil boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022.

Os contribuintes que não receberem o boleto em casa até o dia 5 de fevereiro podem retirar a 2ª via pela internet. Basta acessar o site da Prefeitura de Paranavaí (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: Acesso Rápido > Cidadão Web > Guias para pagamento > Guia de IPTU. Lembrando que para retirar a 2ª via do ITPU pela internet, é necessário ter em mãos o número da Inscrição Imobiliária.

Confira as condições de pagamento, prazos e descontos do IPTU e taxa de coleta de lixo:

Em parcela única

- Até 11 de fevereiro de 2022 => 10% de desconto

- Até 11 de março de 2022 => 5% de desconto

Parcelamento

- Em 10 vezes sem desconto, sendo que o último vencimento não poderá ser superior a 31 de outubro de 2022

Coleta de Lixo

- Pagamento à vista com 3% de desconto, até o dia 11 de fevereiro de 2022

- Para pagamento sem desconto, a taxa de coleta de lixo será enviada automaticamente para a Sanepar e parcelada em até 8 vezes para pagamento junto com a fatura de água

Revisão

- Pedidos de revisão dos valores => até 8 de abril de 2022

Isenção

- Pedidos de isenção => até 30 de dezembro de 2022

Quem tem direito a pedir isenção?

Idosos com mais de 65 anos, viúvos, aposentados e pensionistas que tenham uma renda individual de até dois salários mínimos, sejam proprietários de um único imóvel e residam no local, podem pedir a isenção do pagamento da taxa de IPTU. O mesmo vale para deficientes físicos e portadores de doenças especiais (com renda individual de até três salários mínimos), imóveis com até 70 m² (que não seja apartamento e com renda familiar de até dois salários mínimos) e imóveis localizados em área de erosão num raio de 100 metros.

