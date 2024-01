Prazo para regularizar débitos tributários através do Refis vai até o dia 31

Os contribuintes que têm débitos tributários com o município ainda possuem à disposição uma oportunidade para quitar suas dívidas em Paranavaí. O Refis (Programa de Recuperação Fiscal), que tem como objetivo promover a regularização das contas de contribuintes inadimplentes com o Município, vai até o dia 31 de janeiro, próxima quarta-feira.

O programa está concedendo descontos de até 80% de multas e juros. A proposta também possibilita o parcelamento dos débitos em até 60 vezes, com valor mínimo da parcela variando de R$ 100,00 a R$ 1.000,00, dependendo da quantidade.

Quem aderiu ao Refis logo na primeira fase, que foi de 1 de novembro a 22 de dezembro de 2023, teve descontos maiores, porém ainda há tempo de regularizar os débitos tributários no final da segunda fase. As condições disponíveis são: para pagamentos de até 3 parcelas, o desconto será de 80%; de 4 a 12, com 60%; de 13 a 24, com 50%; de 25 a 36 parcelas, 40%; e de 37 a 60 parcelas, 30%.

Os moradores que se interessarem poderão fazer a simulação dos débitos e renegociar o pagamento com descontos. Para isso, basta que os contribuintes compareçam na Prefeitura de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Lembrando que o contribuinte tem a comodidade de aderir ao Refis através do site do município, de forma fácil e prática, e os documentos são emitidos na hora. Acesse: www.paranavai.atende.net. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Fazenda, através do telefone (44) 3421-2323.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí