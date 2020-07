Preço do gás de cozinha pode variar até 30% segundo pesquisa do Procon

A equipe do Procon de Paranavaí finalizou nesta segunda-feira (20/7) mais uma pesquisa de preços do gás de cozinha. O levantamento realizado em 19 fornecedores de gás da cidade apontou uma diferença de até 30% nos preços. Mais uma vez, o botijão de 5kg foi o que apresentou a maior variação (30%), podendo ser encontrado com preços entre R$ R$ 50,00 e R$ 65,00 para retirada na estabelecimento. Para entrega em domicílio, a variação diminui para 18,18%, com preços variando de R$ 55,00 a R$ 65,00.

Já o botijão de 13kg (mais utilizado nas residências) tem duas variações diferentes. Para retirada no local, a variação é a menor encontrada na pesquisa - 6,67%, com preços entre R$ 75,00 e R$ 80,00. Já para entrega em domicílio, o botijão pode ser encontrado com preços entre R$ 75,00 e R$ 84,00, uma variação de 12%.

O cilindro de 20kg pode ser encontrado com preços entre R$ 140,00 e R$ 160,00 (variação de 14,29%). O produto só tem opção para entrega em domicílio. O cilindro de 45kg também só tem a opção de entrega em domicílio, com os preços variando entre R$ 285,00 e R$ 340,00 (variação de 19,30%).

“Neste momento de medidas emergenciais para enfrentamento do Covid-19, a economia está passando por vários ajustes. Por isso, é bom sempre termos uma tabela de preços atualizada para que a população tenha conhecimento dos valores que estão sendo praticados por cada estabelecimento, assim, podem decidir melhor onde comprar o seu botijão”, destaca o coordenador do Procon de Paranavaí, Carlos Eduardo Balliana.

A pesquisa completa está disponível na fanpage do Procon de Paranavaí (www.facebook.com/proconpvai) ou na sede do órgão, localizado à Rua Antônio Felipe, 917 – Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (44) 3902- 1055 ou 3902-1056.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí