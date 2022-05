Prefeito anuncia aumento real para professores de todas as classes. Agentes de apoio educacional também terão aumento

Na noite da última sexta-feira (6/5) o prefeito Delegado KIQ anunciou duas grandes conquistas esperadas com grande expectativa pela comunidade educacional do município: o aumento real de 20,96% no salário dos professores municipais de todas as classes e a equiparação salarial dos agentes de apoio educacional ao piso nacional para a categoria. Os pedidos antigos da classe do magistério já vinham sendo intermediados desde o início da atual gestão pelo deputado estadual Tião Medeiros e pelo presidente da Câmara de Paranavaí, vereador Leônidas Favero Neto.

“Nesta segunda-feira, dia 9/5, já devemos enviar à Câmara de Vereadores o projeto de Lei para a implantação das mudanças. Os professores da Educação de Paranavaí são divididos em 4 classes com faixas salariais diferentes: A, B, C e D. Historicamente, quando havia repasses para aumentos, apenas a classe A era contemplada. Desta vez, vamos contemplar os 603 professores de todas as classes com o aumento de 20,96%. Somados ao reajuste salarial de 10,16% concedido a todos os servidores municipais no início do ano, os professores estão sendo contemplados com 31,12% de aumento em 2022”, explicou o prefeito KIQ.

Com o aumento real de 20,96%, um total de 98 professores da Classe A que atualmente recebem R$ 1.589,69, passarão a receber R$ 1.922,89. Outros 6 professores da Classe B, que hoje recebem R$ 1.807,77, passarão a receber R$ 2.186,68. Já os 488 professores da Classe C, que atualmente recebem R$ 2.092,30, passarão a receber R$ 2.530,85. E outros 11 professores da Classe D, que hoje recebem R$ 2.301,53, passarão a receber R$ 2.783,93. A carga horária para todas as classes é de 20 horas semanais. Se o Projeto de Lei for aprovado na Câmara de Vereadores, o aumento salarial para todas as classes começa a ser pago ainda neste semestre.

Além do aumento real para os professores, o prefeito anunciou mais uma melhoria para a classe da Educação: a equiparação salarial dos agentes de apoio educacional ao piso nacional da categoria. “Esses aumentos para a Educação estão sendo possíveis graças a um rigoroso planejamento feito pelo município, mantendo o índice de gastos com pessoal sob controle e possibilitando que tivéssemos dinheiro em caixa. Tivemos um acréscimo considerável dos valores de repasse do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) para o ano de 2022 e trabalhamos com muita austeridade para enfim corrigir as discrepâncias salariais da classe do magistério em Paranavaí”, enfatizou.

Outra grande notícia também foi dada pelo prefeito KIQ na noite de sexta-feira. A partir de 2023, todos os servidores municipais passarão a receber o auxílio alimentação no mesmo valor que já é praticado atualmente aos profissionais da Educação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí