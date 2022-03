Prefeito assina ordem de serviço para inícios das obras do CMEI Avelino Dal-Prá

O município de Paranavaí em breve terá à disposição mais um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) para atender crianças da cidade. Nesta sexta-feira (11/3), o prefeito KIQ assinou a ordem de serviço para início das obras do CMEI Avelino Dal-Prá, nos 3 conjuntos do Jardim São Jorge, que poderá atender até 388 crianças.

A obra de R$ 3,6 milhões conta com R$ 2,8 milhões de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida de R$ 789 mil do município. O recurso foi intermediado e viabilizado pelo deputado federal Luciano Ducci. A execução da obra ficará por conta da empresa Arrimo Engenharia e Construções LTDA e a vigência do contrato é de até 20 meses.

“Temos que agradecer sempre o trabalho que o deputado federal Luciano Ducci faz por Paranavaí. Graças a intervenção dele, essa obra e a do centro do autismo se concretizarão. Conseguiremos fazer a diferença na vida das pessoas e é isso que nos motiva a continuar trabalhando dia após dia”, disse o prefeito KIQ.

A secretária de Educação de Paranavaí, Adélia Paixão, agradeceu o empenho de todos envolvidos para que a obra finalmente possa ser iniciada. “É uma satisfação muito grande, pois sei que é uma comunidade que precisa muito de mais estrutura, assistência e melhores condições. Saber que vamos atender tantas crianças naquele bairro é uma alegria imensurável”.

O momento da assinatura da ordem de serviço também foi acompanhado pelo vice-prefeito Pedro Baraldi, vereadores Luis Paulo Hurtado, Amarildo Costa e Fernanda Zanatta, secretários municipais e representantes do deputado Luciano Ducci.

