Prefeito assina ordens de serviço para início das obras na Rua Rio Grande do Sul e Praça dos Pioneiros

O município de Paranavaí realizou nesta quinta-feira (24/3) uma cerimônia no gabinete municipal para assinatura de duas importantes Ordens de Serviço: uma para a reforma da Praça dos Pioneiros com implantação da Vila Gastronômica, e outra para serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Rio Grande do Sul.

A Ordem de Serviço nº 004/2022 autoriza o início das obras de reforma da Praça dos Pioneiros para a implantação de uma Vila Gastronômica. Os recursos investidos serão de aproximadamente R$ 840 mil. A empresa vencedora da licitação e que, portanto, executará a obra, será a Présul Engenharia e Construções Ltda. O prazo para execução da obra será de 270 dias, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviços e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

Já a Ordem de Serviço nº 006/2022 autoriza o início da execução de serviços de drenagem (galeria de águas pluviais) e pavimentação asfáltica na Rua Rio Grande do Sul. Os recursos investidos ultrapassam o valor de R$ 3 milhões. A empresa vencedora da licitação e que, portanto, executará a obra, será a Pavsolo Construtora Eirelli. O prazo para execução da obra será de 360 dias, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviços e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

O prefeito KIQ disse que o planejamento de uma cidade não é feito apenas pelas necessidades do presente. “Nós temos que resolver os problemas existentes, mas também precisamos nos adiantar e pensar no futuro. Iniciamos o projeto da vila gastronômica há algum tempo e hoje já temos diversos food trucks na praça. Já prevíamos que isso seria tendência e começamos a trabalhar neste projeto, que visa abrigar na Praça dos Pioneiros bares, lanchonetes e restaurantes”, ressaltou.

Para o deputado estadual Tião Medeiros, o momento de Paranavaí é especial. “Uma obra é transformadora na vida de toda população. Trabalhamos e nos esforçamos pelo bem das pessoas, essa é a nossa motivação. O segredo é deixar um legado para as próximas gerações, pois somos passageiros. E que os próximos venham com ainda mais vontade de fazer mais, superarem o que fizemos. Quem ganha com isso é a cidade e as pessoas”, enalteceu.

O presidente da Câmara de Vereadores de Paranavaí, Dr. Leônidas Fávero, ressaltou a parceria entre o Executivo e Legislativo. “É um momento de alegria, pois conseguimos ver a administração avançando rapidamente, modernizando a gestão pública. Temos assumido cada vez mais o protagonismo da nossa região. A Câmara sempre foi parceira, pois a nossa preocupação é com o avanço da cidade e não com politicagem”, afirmou.

Estiveram na reunião para assinatura da ordem de serviço além das autoridades já citadas, o vice-prefeito Pedro Baraldi, os vereadores José Galvão, Amarildo Costa e Fernanda Zanatta, secretários municipais, representantes das empresas vencedoras, representantes da sociedade e membros da imprensa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí