A Associação dos Municípios do Paraná (AMP) realizou nesta terça-feira (9/3) a Assembleia Geral para eleição do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Comitês Permanentes para o biênio 2021/2023.

Paranavaí está representada pelo prefeito KIQ que assume a Gerência de Contabilidade Pública e Finanças.

No último biênio, o prefeito KIQ já integrava a equipe como Gerente de Planejamento Urbano. Agora, assume como Gerente de Contabilidade Pública e Finanças. “Estou muito feliz por poder participar deste seleto grupo que trabalha em prol do desenvolvimento do Paraná. Com a experiência que adquiri nestes anos como prefeito, quero contribuir também com o meu Estado”, disse.



Prefeito assume importante cargo na Associação dos Municípios do Paraná





Aliás, experiência é o que não falta a KIQ. Em 2017, logo em seu primeiro ano como prefeito de Paranavaí, ele assumiu a presidência do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental (CICA). Em 2018, assumiu a presidência da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar). Neste ano de 2021, assumiu novamente a presidência do CICA e também é Tesoureiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) da Amunpar.

“Durante esses anos pude trabalhar em diversas frentes e adquirir experiência. Sei que posso colaborar com o desenvolvimento não só de Paranavaí, mas de toda a região noroeste e também o estado do Paraná. Temos capacidade de atingir um patamar diferente, afinal, somos o município polo da região Noroeste. Paranavaí precisa ter destaque e protagonismo”, enfatizou KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí