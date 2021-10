Prefeito cobra celeridade na execução de obras de infraestrutura

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura, possui diversas obras garantidas a serem executadas nos próximos meses. As obras na Rua Rio Grande do Sul, além da pavimentação no distrito de Graciosa e também no Distrito Industrial de Paranavaí (DIP) foram alguns dos temas tratados em uma reunião nesta quarta-feira (20/10), no gabinete municipal, comandada pelo prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

A obra de pavimentação e duplicação da Rua Rio Grande do Sul, segundo a equipe de engenharia da Secretaria de Infraestrutura, está em fase final de adequações do projeto. A expectativa é de que no mês de novembro a licitação seja realizada.

A pavimentação de ruas do distrito de Graciosa segue em impasse após duas licitações não terem uma empresa vencedora (desertas). Como não houve concorrência, o município vai atualizar as planilhas de orçamentos para que uma nova licitação seja marcada e enfim a obra possa ser iniciada.

“É importante sabermos tudo que está acontecendo, pois queremos que essas obras saiam do papel e se transformem em realidade. As obras de infraestrutura impactam diretamente a vida de milhares de pessoas. Até por conta disso, em conversa com o prefeito KIQ, temos a intenção de aumentar nossa equipe de engenheiros. Com mais profissionais, acreditamos que daremos ainda mais celeridade aos projetos”, afirma Baraldi.

Recentemente, o município teve aprovação da Câmara de Vereadores para o investimento de R$ 29 milhões em diversas áreas. Desse valor, aproximadamente R$ 8,5 milhões serão destinados a infraestrutura. “Estamos avaliando as prioridades do município, mas já podemos afirmar que faremos um grande investimento no Distrito Industrial”, disse o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.

Uma das demandas a serem resolvidas é relacionada a Rua Guerino Pomin. O município vai realizar uma reunião na próxima reunião para definir quais as medidas necessárias para que os projetos sejam finalizados e a obra siga para licitação.

A pavimentação da Estrada Cristo Rei possui recursos garantidos por meio do deputado estadual Tião Medeiros, porém, novas exigências foram feitas e o projeto foi paralisado. Por se tratar de uma área rural, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) exige o cumprimento de normas técnicas que se aplicam em rodovias. O engenheiro responsável pela obra fará as alterações necessárias para que o convênio com o Governo do Estado seja firmado.

O município também possui um projeto de revitalização do aeroporto que contará com o recape total da pista de pouso e decolagem e pátio de manobras. O recurso está sendo viabilizado junto ao Governo do Estado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí