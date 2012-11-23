Prefeito Mauricio Gehlen retorna de licença e retoma atividades em Paranavaí

O prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, voltou de licença nesta terça-feira (23/9) e retomou suas atividades à frente da administração municipal. Durante o dia, ele despachou documentos, cumpriu compromissos e se reuniu com alguns secretários municipais.

Durante o período em que Gehlen esteve de licença, o vice-prefeito Pedro Baraldi assumiu interinamente a prefeitura, garantindo a continuidade das ações administrativas do município.

“Estou de volta da minha licença, energizado, muito feliz por retornar ao trabalho. Retornei com as atividades hoje, entusiasmado para continuar cuidando da nossa cidade e seguir firme no desenvolvimento de Paranavaí”, afirmou Gehlen.

Durante a licença, o prefeito viajou a Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da Feira Internacional de Alimentos - IBIE 2025.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí