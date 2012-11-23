Prefeito nomeia novo secretário de Comunicação Social

O prefeito Mauricio Gehlen nomeou, nesta segunda-feira (16/3), Amauri Martineli como novo secretário municipal de Comunicação Social de Paranavaí. Ele passa a responder pela área responsável pela divulgação das ações da administração municipal e pelo relacionamento institucional com a imprensa e a população. A pasta estava sendo conduzida interinamente pelo secretário municipal de Fomento Econômico e Inovação, Kaká Scarabelli.

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e com registro profissional de jornalista, Martineli destacou o compromisso com uma comunicação pública eficiente. “O desafio é contribuir para uma comunicação clara, responsável e próxima da população, fortalecendo o diálogo entre a Prefeitura e os cidadãos”, afirmou.

Com ampla experiência na administração pública, especialmente nas áreas de comunicação e cultura, Amauri Martineli atuou por quase 20 anos na Fundação Cultural de Paranavaí, onde exerceu diversas funções administrativas e técnicas, chegando ao cargo de diretor-presidente da entidade.

Mais recentemente, integrou a Superintendência Geral de Promoção do Equilíbrio Regional, vinculada ao Governo do Estado do Paraná, atuando como assessor de imprensa. Na função, desenvolveu atividades de acompanhamento institucional, produção de conteúdos, relacionamento com a imprensa, organização de agendas e registros oficiais.

Com forte ligação com a cultura do município, Martineli já participou da organização e apresentação em dezenas de edições do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup), atua como fotógrafo e ator, tendo participado de diversas peças publicitárias, destacando-se ao lado dos cantores Daniel e Leonardo, além de participação em duas novelas da Rede Globo: Além da Ilusão e Terra e Paixão.

“Temos confiança na experiência e na capacidade técnica do Amauri para conduzir a Comunicação Social neste novo momento”, declarou o prefeito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí