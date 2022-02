Prefeito retorna ao comando da Prefeitura de Paranavaí

Depois de um período fora por licença médica, o prefeito KIQ retornou nesta sexta-feira (4/2) às funções de prefeito de Paranavaí. O vice-prefeito Pedro Baraldi assumiu como prefeito em exercício no início de dezembro de 2021, após uma fratura na tíbia e em ossos do pé de KIQ.

“Hoje retorno às funções de prefeito, com o mesmo comprometimento do primeiro dia de mandato e parece que é meu primeiro dia de mandato. Volto sem estar completamente recuperado, me locomovendo com apoio de muletas e, quando as esqueço, ando devagar e mancando, pois o tempo mínimo de recuperação para meu tipo de cirurgia são 90 dias. Desde que me tornei funcionário público nunca tinha ficado tanto tempo ocioso, sem um objetivo definido. Agradeço ao meu vice, Pedro Baraldi, que assumiu as responsabilidades e seguiu bravamente o trabalho”, disse KIQ.

O vice-prefeito Pedro Baraldi ressaltou a sintonia com KIQ e que seguirá trabalhando pela cidade. “Foi uma honra estar na função de prefeito, mas mesmo como vice, continuarei trabalhando com a mesma dedicação. Temos três anos extremamente importantes pela frente e acreditamos na transformação de Paranavaí em uma cidade cada vez melhor para se viver”, ressaltou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí