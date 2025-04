Prefeitura abre credenciamento para food trucks na 3ª edição do Suruquá Rock

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lançou um edital de credenciamento público para comerciantes interessados em vender alimentos e bebidas em food trucks durante a 3ª edição do Suruquá Rock. O evento será realizado no dia 4 de maio (domingo), na Praça dos Pioneiros, a partir das 17h.

Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 30 de abril (quarta-feira), preenchendo o formulário online disponível no link: https://forms.gle/mRqaz6mubinmsb7w9, ou até que seja atingido o limite máximo de 20 inscritos.

“A praça de alimentação nos eventos municipais oferece aos comerciantes uma oportunidade de renda e, ao mesmo tempo, proporciona uma experiência completa ao público, que além de curtir os shows, conta com uma ampla variedade de alimentos e bebidas com fácil acesso”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação, Kaká Scarabelli.

Para mais informações, os comerciantes podem acessar o edital completo publicado no Diário Oficial dos Municípios, por meio do link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/82D5B060

A grande atração da 3ª edição do Suruquá Rock será a banda Biquini, referência no cenário musical brasileiro desde os anos 1980. Além do show principal, o evento contará com apresentações das bandas locais Guglielmi Blues Band, Um Reino e Domínio Livre.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí