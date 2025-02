Prefeitura abre credenciamento para food trucks no Carnaval Pvai Alegria

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lançou um Edital de Credenciamento Público para comerciantes interessados em vender alimentos e bebidas em food trucks durante o Carnaval Pvai Alegria. O evento ocorrerá na Praça dos Pioneiros, de 28 de fevereiro a 2 de março.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de fevereiro (sexta-feira), às 17h, preenchendo o formulário online disponível no link: https://forms.gle/KQDrMazzm6eeTuki8



A iniciativa busca impulsionar o comércio local e complementar a programação do Carnaval, oferecendo uma variedade gastronômica ao público.



Para mais informações, os comerciantes podem acessar o Edital de Publicação no Diário Oficial dos Municípios por meio do link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/37515259

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí